"ابتلعت سيارة"... حفرة غامضة تظهر بشكل مفاجئ في السعودية...فيديو

ابتلعت حفرة ظهرت بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، سيارة صغيرة وكادت أن تودي بحياة راكبها في السعودية.

وانتشرت على صفحات المغردين في "تويتر" مشاهد للحفرة بعد أن ابتلعت سيارة وغمرتها بالمياه في مدينة الهفوف السعودية.

وبحسب موقع "الغدير"، فإن الحفرة تكونت بسبب انهيار أرضي ناتج عن تدفق المياه أسفل الطبقة الإسفلتية من الطريق، ما تسبب بانزياح التربة وتكون كهف صغير غاصت فيه السيارة.

حفرة في شارع الملك

( الشارع الملكي )

في مدينة الأحساء

تتسبب بسقوط سيارة

<< من المسؤول >>

<< أين المحاسبة >>

<< غياب الرقابة >>

<< إهمال في الرقابة >> pic.twitter.com/Z1J3RuaV48 — المتوكل على الله (@558_q) February 10, 2020

واحتجز سائق السيارة لفترة وجيزة داخلها بعد أن غمرتها المياه، لكن المواطنين تدخلوا بشكل سريع وأنقذوه من خلال فتحة السقف.

#عاجل #مجلس_بلدي_الأحساء يتابع باهتمام بالغ حادثة سقوط سيارة في حفرة مليئة بالمياه بعد انهيار طبقة الاسفلت في نهاية طريق الملك عبد العزيز ( الشارع الملكي ) مع الجهات المعنية و يطمئن على سلامة قائد المركبة وسيتم إصدار بيان من أمانة الأحساء لإيضاح ملابسات الأمر . pic.twitter.com/LC48cAwJhV — المجلس البلدي لأمانة الأحساء (@majlisalhasa) February 10, 2020

ونقل السائق على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما باشرت السلطات بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر بعملية إخراج السيارة من الحفرة.