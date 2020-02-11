سائح يتعرض للعقاب لمحاولته تصوير تماسيح مفترسة... فيديو

وكانت مجموعة من السياح في جولة داخل الغابة، وأثناء وجود السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد سائح أن يلتقط صورا قريبة.

وقام السائح بربط جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص به في حبل ووضعه في كيس للحماية من الماء، وأنزله لسطح البحيرة حتى يمنح الآخرين فرصة لالتقاط صور للتماسيح وهي تقفز.

وفي إحدى المرات نجح تمساح في الإمساك بالجهاز وسحبه ودمره بأنيابه.