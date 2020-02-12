الإعصار يحمل هيكلا عظميا لمخلوق غامض إلى ساحل اسكتلندا...صور

تم اكتشاف البقايا على الشاطئ في مقاطعة أبردينشاير، يوم الأحد 9 فبراير/شباط، عندما هبت رياح بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة وكانت تهطل أمطار غزيرة في المنطقة.

تُظهر الصورة المنشورة هيكلًا عظميًا طويلًا. وكان هناك جدال في الشبكات الاجتماعية، حول ما هو هذا الحيوان. يصر البعض على أن هذا المخلوق هو حوت أو حوت قاتل، والبعض الآخر يقول إنه سمكة قرش الثعلب، التي تتواجد في مياه بريطانيا في الصيف.

يعترف علماء الأحياء البحرية أنهم لم يتمكنوا بعد من التعرف على الرفات. وقال ديفيد لوسو من جامعة أبردين للصحيفة: "لسوء الحظ، استنادًا إلى صورة واحدة فقط، لا يمكننا إلا أن نقول إن هذا حوت من نوع ما. نحتاج إلى صور من زوايا أخرى لتأكيد ذلك".

وقد أدت حالة عدم اليقين إلى تكهنات بأن الهيكل قد يكون مرتبطًا بالوحش الأسطوري نيس من بحيرة لوخ نيس، التي تقع على بعد أقل من 200 كيلومتر من مكان العثور على الهيكل.