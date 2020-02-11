العاصفة "سيارا" تقتل شخصين في بريطانيا

قتل شخص ثان بفعل الرياح العاتية في المملكة المتحدة التي تمر عبرها العاصفة "سيارا"، بعدما تسببت بالفعل في مقتل شخص آخر في وقت سابق.

وقالت الشرطة البريطانية إن شخصًا في الستينات من عمره كان يصطحب كلبه في جولة مشي، توفي بعد سقوط شجرة عليه أثناء الطقس العاصف في مدينة ليفربول صباح الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعدما توفي يوم الأحد رجل يبلغ من العمر 58 عامًا عقب سقوط شجرة على سيارته في هامبشاير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤولي مكتب الأرصاد الجوية، قولهم إن الحادثتين تزامنتا مع توقعات بتشكل عاصفة جديدة مسببة للأمطار الغزيرة والرياح العاتية، في أجزاء من المملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون إن العاصفة المتوقعة "دينيس" ستتسبب في فيضانات وهبوب رياح تزيد سرعتها على 60 ميلًا (96 كيلومترًا). ومن المستبعد أن تكون العاصفة الجديدة بنفس قوة "سيارا" لكن من المحتمل أن تسبب اضطرابات قوية.

وتتعرض بلدان أوروبا منذ يوم الأحد لعاصفة قوية، أطلق عليها في بعض المناطق اسم "سيارا" و"سابين" في مناطق أخرى، تسببت في تعطيل حركة النقل والطيران وإغلاق المدارس.