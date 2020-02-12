"مبارك هو من يقصها"... هدية "ثلاثية" مميزة من زوج الفنانة أحلام في عيد ميلادها

ونشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، والتي تظهر فيه الهدية التي وصفتها بـ"المميزة" من زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، بمناسبة عيد ميلادها.

ويظهر في مقطع الفيديو أن الهدية التي تلقتها أحلام، كانت عبارة عن 3 قوالب من الحلوى (كعكة)، أحدها على شكل قلب والآخر عليه صورتها والثالث باللون الوردي.

وقالت أحلام تعليقا على مقطع الفيديو: "ما كل تلك المفاجآت التي وجدتها تنتظرني".

وتابعت: "ما بعرف كيف أجازيك يا حبيبي، ولكني أدعو الله ألا يفرق بيننا، لأني لا استطيع العيش من دونك".

ثم ظهر زوجها في آخر مقطع الفيديو، وقالت: "مبارك فقط هو من يمكنه أن يقص التورتة الخاصة بي".

وظهرت أحلام طوال مقطع الفيديو من دون مكياج، وهو ما لفت انتباه عدد كبير من المستخدمين وأثار إعجابهم.

كما حظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع النطاق، حيث حصد أكثر من 100 ألف إعجاب والمئات من التعليقات.