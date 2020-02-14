رد فعل مفاجئ من محمد رمضان على حملة مقاطعته بسبب أزمة الطيار... فيديو

يواجه الفنان المصري محمد رمضان انتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة، وطريقة تعامله مع الأزمة.

وبسبب هذا الأمر شنت حملة لمقاطعة رمضان، وظهر هاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان" في قائمة الأكثر رواجا على "تويتر" مع تعليقات من الجمهور ضده.

وردا على الحملة، نشر رمضان فيديو له بـ"تويتر" من إحدى المناطق مع التفاف الجمهور حوله.

وعلق ساخرا على الحملة بقوله "الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد... وأنا فعلا هدومي اتقطعت فالشارع".

الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

تعود الأزمة لشهر سبتمبر الماضي، بعدما نشر رمضان فيديو ظهر فيه داخل كابينة الطائرة، وقال إنه يقوم بتجربة مختلفة، مع تعليق من الشخص الذي يصور الفيديو أن رمضان يقود الطائرة.

و​كان الطيار أشرف أبواليسر قد ظهر في مقطع فيديو مؤخرا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله، وقام رمضان بنشرها على الميديا دون علمه أو موافقته مما تسبب في عزله عن العمل مدى الحياة.

وأكد أبو اليسر أنه سيلجأ للقضاء، في خصامه مع محمد رمضان، وذلك في تصريحات له مع قناة "سكاي نيوز عربية"، بعدما ادعى رمضان بأنه طالبه بدفع تعويض له قدره 9.5 مليون جنيه.

وقال: "كنت أريد أن يتحدث إلي محمد رمضان، ونتفاهم سويا، لماذا انتظر 5 أشهر حتى يتحدث عن الواقعة. ما يحكم بيني وبينه الآن القضاء، أنا تضررت ضررا بالغا. ولا أتحدث عن تعويضات مادية. سألجأ للقضاء".

وأضاف أن رمضان سبق أن وعده بالتدخل لحل مشكلته، وهو يحاول التواصل معه منذ أشهر دون جدوى.