زوجان يعثران على "شيء صادم" داخل ثمرة فلفل.. صورة

عثر زوجان على ما وصفوه بـ"صدمة" داخل ثمرة فلفل خضراء اشترياها من أحد متاجر البقالة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، عثر الزوجان، نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة الفلفل، التي كانت سليمة تماما ولا يوجد بها أي ثقوب.

وسارع الزوجان بثمرة الفلفل إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك في كندا.

وقام مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع في محاولة لفك خيوط اللغز ومعرفة كيف انتهى به الدخول للثمرة دون أن يكون بها ثقب صغير.

The greatest mystery of all time is how this goddamn frog was found alive in a whole pepper. https://t.co/y0a97anSDD — VICE Canada (@vicecanada) February 13, 2020

وأوضح مختصون أن تفسير وجود الضفدع داخل الثمرة هو، أن تكون بيضة وضعتها أنثى ضفدع داخل زهرة قبل أن تنمو بشكل كامل وتتحول إلى ثمرة فلفل.

ومن جانبها أوضحت سكرتيرة جمعية الأعشاب الكندية، الباحثة أماندا بينيت، أن الحرارة المنخفضة تجعل معدل الأيض ينخفض عند ذوات الدم البارد، ما يجعلها قادرة على العيش لفترة طويلة دون طعام، ولهذا بقى الضفدع حيا.

وترجح فرضة أن الثمرة وقعت على الأرض وتشكل فيها صدع صغير دخل من خلاله الشرغوف، قبل أن يكتمل نمو الثمرة بسبب الأمطار وينغلق الثقب ليظل الشرغوف حبيسا، ويدخل في فترة سبات شتوي وينمو ليصبح ضفدعا.