"أفعى برأس دلفين"... العثور على مخلوق غامض على شاطئ مكسيكي... صور

ولايشبه جسم المخلوق الغامض أيا من المخلوقات البحرية، الحيوان لديه رأس دلفين وجسم ثعبان.

ودهش السكان المحليون من شكل وهيكل المخلوق الغامض. حيث لا يوجد لديه أي أعضاء رؤية، الجسم يشبه جسم الأفعى، بينما يشبه الرأس رأس الدلفين ولكن مع أسنان حادة كبيرة، وفق حساب Documental Nayarit على الفيسبوك.

وأشار الموقع إلى أن جثة المخلوق الغامض التي ألقيت على الشاطئ صدمت السكان المحليين. عندما رأوه عن بعد ظنوا أنه دلفين، ولكن عندما اقتربوا منه شعروا بالخوف مما رأوه، لأنه لم يكن دلفينا على الإطلاق.

ولفت بعض المستخدمون بالتعليقات الانتباه إلى أن "الوحش" لا يملك عيون، معتقدين أنه لا يوجد لديه أعضاء رؤية بسبب تكيفه مع الحياة على عمق كبير بالقرب من قاع المحيط، حيث لا تصل أشعة الشمس أبدا.

واعترف الصيادون المحليون أنهم لم يروا مثل هذا الحيوان الغريب في حياتهم من قبل. ورجحوا، أن هذا "الوحش" يعيش بالقرب من منتجع بلدة بويرتو فالارتا في ولاية خاليسكو على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، لأنه توجد هناك مواقع يتجاوز عمقها كيلومترًا واحدًا.