تزاوج الثعابين يفرض حظر تجوال في ولاية أمريكية

فرضت مدينة ليكلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية، حظر تجول على منطقة بحيرة المدينة، عقب ورود بلاغات باحتشاد عدد كبير من الثعابين.

واتضح أن الثعابين كانت تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث قامت مجموعة من الثعابين المائية غير السامة بالتجمع والتزاوج.

وأرفقت السلطات صورة لضفة البحيرة، ولقطات قريبة لثعبان بني اللون، مختبئ وسط أوراق الشجر.

وقال المسؤولون: "الثعابين ليست عدوانية طالما أن الناس لا يزعجونها".

وبمجرد انتهاء التزاوج، يسلك كل ثعبان طريقه.