الكشف عن تفاصيل إلغاء فقرة محمد رمضان بالسوبر المصري

وأكد السويسي أن إلغاء الفقرة لظروف خارجة عن إرادة الجميع، بحسب وصفه.

وقال السويسي، في تصريح خاص لـموقع "مصراوي": "بدايةً لا صحة مطلقًا لغالبية الأخبار المثارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسأل في ذلك الكابتن محمد فضل من اتحاد كرة القدم المصري، ومجلس أبوظبي، لأنهم أطراف الموضوع ".

وأضاف المشرف على تقديم حفلة الفنان: "ما حدث بالضبط أن هناك ظروفًا خارجة عن إرادة الجميع، أدت إلى إلغاء الفقرة الغنائية، وإلغاء الحفل الخاص بالمباراة، وليس إلغاء تواجد الفنان محمد رمضان نفسه"، وأشار إلى "أنها مسألة تخص التنظيم، ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالفنان".

وتابع السويسي: "هذا الأمر متداول منذ فترة، علمًا بأن مجلس أبوظبي ما زال حتى اليوم، يحاول مع اتحاد الكرة المصري إقامة الحفل".

وعما تردد بشأن تأثير أزمة الطيار المُقال، والفنان محمد رمضان، قال نبيل السويسي: "الموضوع تتم مناقشته منذ أكثر من أسبوعين، وقبل ظهور موضوع الطيار أصلا، وبالتالي لا علاقة لذلك مطلقا بالحفل".

واختتم بالقول: "أؤكد هنا أن مواعيد الحفلات الخاصة بالفنان محمد رمضان، كما هي مع انتهاء تصوير الأعمال الفنية المرتبط بها، وخاصة المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبعدها جولة عالمية لآخر العام في أكثر من 7 بلاد، علمًا بأنه تم الاعتذار مؤخرًا عن مشاركته بعدة حفلات، ومنها حفل عيد الحب في ستاد القاهرة".

وكانت الساعات الماضية شهدت تداول أخبار عن إلغاء فقرة رمضان في حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب أزمة الطيار، وتدشين هشتاغات مضادة للفنان.