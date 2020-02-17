تهور سائحة... كادت أن تفقد حياتها من أجل صورة

ألقت السلطات البرازيلية، القبض على سائحة متهورة صعدت لتصوير مقطع فيديو وهي تجلس على حافة جرف يبلغ ارتفاعه قرابة 3 آلاف قدم فوق سطح الأرض في البرازيل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، تظهر في الفيديو سيدة وقد جلست على قمة جبل "لبيدرا دا غافيا" في ريو دي جانيرو.

وتنزلق المرأة على الصخرة وهي على بعد عدة سنتيمترات من الحافة.

ويحظى الجرف بشعبية كبيرة لدى السياح الذين يرغبون في الحصول على صورة للذكرى لأنفسهم وهم على حافة قمته المطلة على المدنية.

يذكر أنه بين عامي 2011 و2017، توفي 259 شخص في جميع أنحاء العالم خلال محاولتهم التقاط صور "سيلفي" لأنفسهم.