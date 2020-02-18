فيديو... دبي تشهد نجاح تجرية "الطيران البشري" بنسبة 100%

وكشفت "إكسبو دبي 2020" و "جيتمان دبي" في بيان، عن نجاح التجربة التي تعد إنجازا جديدا هو الأول من نوعه، حيث حلق الطيار على ارتفاع كبير بدون مساعدة.

وجاءت التجربة ضمن "مهمة إكسبو 2020 مشروع الطيران البشري".

وحلق الطيار فينيس ريفيت على ارتفاع بلغ ألف و800 متر.

وأثبتت هذه التجربة الأولى من نوعها قدرة الطيار البشري "الجيتمان" على تنفيذ مناورات الانطلاق إلى الجو مباشرة من نقطة انطلاق ثابتة من الأرض، دون الحاجة إلى منصة مرتفعة للانطلاق في الجو.

وكان ريفيت يرتدي جناحين من ألياف الكربون، مزودين بأربعة محركات نفاثة صغيرة.

ووصل الطيار إلى سرعة 400 كيلومتر/ساعة، كما حلق على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح مياه الخليج العربي لمدة 100 ثانية، قبل أداء بعض المناورات والهبوط بسلام.