الكشف عن سبب وفاة الإعلامية السودانية ريتاج الآغا

أعلنت قناة "النيل الأزرق" السودانية، اليوم الأربعاء، وفاة الإعلامية ريتاج الآغا.

ونعت القناة الإعلامية الراحلة، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، بحسب ما نشرته صحيفة "السوداني نيوز".

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم



وفاة مذيعة النيل الازرق (رتاج الأغا) إثر هبوط حاد في الدورة الدموية



إنا لله وانا اليه راجعون



🖋 pic.twitter.com/SstgelFazn — نيزو أبوحسام (@Nezo92469177) February 19, 2020

وقالت الصحيفة السودانية، إن المذيعة الراحلة "كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".

انتقلت إلى رحمة الله تعالى

سندريلا و أميرة قناة النيل الازرق الأستاذة الجميلة😢رتاج الأغا😭

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله

اعزي أسرتها الصغيرة والكبيرة وأسرة قناة النيل الازرق#تحديات_الفترة_الانتقالية pic.twitter.com/yTLO2KdItX — ⚘Rida Beau💓 (@Rida_Beau) February 19, 2020

وأشارت إلى أن ريتاج الآغا توفيت صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.

في ذمة الله ...#الاعلامية_بقناة_النيل_الازرق_رتاج_الاغا

إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/pr0s7ZVxjo — داليا الطاهر (@daliaaltaher88) February 19, 2020

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر مقربة للإعلامية الراحلة، أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة بسبب مشكلة في الغدة أثرت على عمل القلب، مشيرين إلى أن الآغا تزوجت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وتوفت وهي حامل.

يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة النيل الأزرق قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".