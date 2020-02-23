محامي عمرو دياب "يكذب" ادعاءات محمد رمضان

خرج المحامي المصري، أشرف عبد العزيز، اليوم الأحد، لكي يرد على اتهامات الفنان محمد رمضان له، بالوقوف وراء حملة الطيار الموقوف عن عمله مدى الحياة، أشرف أبو اليسر ضده.

وصرح رمضان، في لقائه مع برنامج "التاسعة مساء"، المذاع على "التلفزيون المصري"، من تقديم وائل الإبراشي، أمس السبت، أن محامي مطرب كبير يقف وراء الحملة، لأنه موكل الطيار في ذات الوقت.

وجاء في بيان أشرف عبد العزيز: "ردا على المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جدا والمشهور فلان الفلاني، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي: "أستاذ أشرف عبد العزيز، ويرد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابي والقضاء أنصفني"، فأود تصحيح ذلك بأنني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيره، علي سبيل المثال لا الحصر، منهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد عز، والفنان عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد، والفنانة نيرمين الفقي، والفنانة داليا البحيري، والفنانة نور، والفنان إيهاب توفيق".

وأضاف: وأيضا شركات إنتاج عديدة، منها شركة "فيردي" والأستاذ محمد عبد المتعال وشركة "anb" الأستاذ أحمد نور والأستاذ ممدوح شاهين والأستاذ سارة الطباخ، وفي المجال الرياضي، الكابتن حسام حسن، والكابتن عصام الحضري، والكابتن هشام حنفي، والكابتن شادي محمد، والكابتن حسن شحاتة، والكابتن إبراهيم حسن، والكابتن وليد سليمان، والكابتن عبد الله السعيد، والكابتن محمود متولي وغيرهم كثيرا".

وتابع البيان: "أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكما حضوريا نهائيا بتغريمه 10000 جنيه والتعويض المدني المؤقت 10001 جنيه بتاريخ 26/6/2019".

ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة أحد الطيارين له، أشرف أبو اليسر، بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها "حرب ممنهجة" ضده.