السعودية... تدشين خدمة "غير مسبوقة"

وفي ذلك قال رئيس مجلس إدارة "سابتكو"، خالد المديفر: "أن تدشين الخدمة داخل "كاوست" جاء نتيجة لشراكة استراتيجية ونوعية بينها وبين الجامعة، مدعومًا بعمل مشترك".

وتم تسمية الخدمة بـ "ركاب" وهي خدمة رقمية مبتكرة للتنقل بمفهوم تشاركي جديد ومتطور عبر مركبات مجهزة تقنيًّا، تقدم مركبة عند الطلب، تصل إلى المستخدم عندما يريد وإرسالها لأي مكان عبر تطبيق خاص بالأجهزة الذكية، يتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام حسب ماذكر موقع "عاجل" السعودي.

وأضاف "أن هذه الشراكة تسهم في تحفيز الأفراد على استخدام وسائط النقل التشاركي وبما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة"، منوها بالاستفادة من خبرات "سابتكو" التي اكتسبتها خلال الأربعة العقود الماضية، والإمكانات التي تتيحها الجامعة وكوادرها بالأبحاث المرتبطة بقطاع النقل واختبار نتائجها.

أما رئيس جامعة كاوست فقال: "تعد هذه الخدمة خطوة هامة في جهود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مساعيها لتكون نموذجا حقيقيا للمدن الكبيرة، على أمل أن نراها متوفرة في مختلف مناطق المملكة وفي المشاريع المستقبلية كنيوم والقدية وغيرها".