شقيق هيثم زكي يبدد مقتنيات نادرة للإمبراطور

تسبب الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في أزمة كبيرة إثر قيامه ببيع شقة كان يمتلكها النجم الراحل أحمد زكي تحتوي على مقتنيات نادرة للفنان الكبير الراحل.

وورث رامي الشقة عن شقيقه هيثم بجانب كل ممتلكاته بعد وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما فيها مقتنيات الإمبراطور أحمد زكي.

وناشدت العديد من الأصوات نقابة الممثلين وجهات مسؤولة في الدولة المصرية، بضرورة التدخل لمنع تبديد مقتنيات أحمد زكي.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنه سيتجه رسميا لمقاضاة وريث هيثم أحمد زكي لأن ما يحدث، حسب قوله "جحود واضح وتبديد لقيمة تاريخية وفنية لا يمكن تعويضها أبدا وتخص الفنان أحمد زكي بشكل أدق".

وأضاف زكي أنه من المحزن أن يتم بيع مكتب أحمد زكي بـ800 ألف جنيه فقط، وتبديد وإهمال وفقد مقتنيات أحمد زكي بالمكتب والتي تتضمن مستندات وأوراقا وخطابات.

ويرى زكي أن ما يحدث "ضياع لتراث فني كبير لفنان كبير، ولن نسكت على ما يحدث أيا كان الثمن".