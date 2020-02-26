فيديو... مسنة صينية تجازف بحياتها بسبب كورونا

رصد مقطع فيديو، قيام مسنة صينية بالنزول من الطابق الثامن في بناية شاهقة، هربا من ابنها الذي حبسها في غرفتها خوفا عليها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت تقارير أن السيدة صاحبة الـ62 عاما تعاني من اضطراب الانفصام في الشخصية.

ورغم خطورة الموقف، هبطت السيدة بسلام إلى الأرض بأمان، ولم تصب بأي أذى.

ووقع الحادث في مجمع سكنى في منطقة هوانغبي في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي بلغ 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.