ماذا ارتدت المصارعات في أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالسعودية... صور وفيديو

واحتفظت بايلي بلقب "سماك داون" للسيدات، عقب هزيمتها لنجمة المصارعة، ناعومي.
BAYLEY 2️⃣ BELLY... but it's NOT enough.#WWESSD #WomensTitle @itsBayleyWWE pic.twitter.com/LwIYInPemJ— WWE Universe (@WWEUniverse) February 27, 2020
ويعد هذا هو أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات.
Always a step ahead...@itsBayleyWWE is STILL your #SmackDown #WomensChampion! #WWESSD pic.twitter.com/RCxiEARWmQ— WWE (@WWE) February 27, 2020
History-maker.#WWESSD @itsBayleyWWE pic.twitter.com/Ww3WDRAJS8— WWE (@WWE) February 27, 2020
وحرصت بايلي وناعومي على ارتداء ملابس محتشمة خلال المباراة، اتباعا للتقاليد الشرقية، إذ ارتديتا قمصان (تي شيرت) وسراويل.
يشار إلى أنه سبق وأن أقيم نزال مصارعة نسائي في السعودية، وكان ذلك في مهرجان "كراون جول" العام الماضي، في الرياض، وانتهى بفوز نتاليا على لايسي إيفانز.
وشهد مهرجان "سوبر شوداون"، فوز المصارع السعودي، منصور الشهيل، على غريمه الأمريكي، دولف زيغلر.
THIS IS MANSOOR KINGDOM.— WWE (@WWE) February 27, 2020
Another INCREDIBLE victory for @KSAMANNY at #WWESSD! pic.twitter.com/SOpg38cRS4
It's official.#WWESSD #Undertaker pic.twitter.com/1pAznZ4rBR— WWE (@WWE) February 27, 2020
وكانت مفاجأة المهرجان، ظهور أسطورة المصارعة الحرة، أندرتيكر، الذي اقتنص بطولة جبل طويق، بعد هزيمته للمصارع الأمريكي، إيه جي ستايلز.
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