ماذا ارتدت المصارعات في أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالسعودية... صور وفيديو

تمكنت نجمة المصارعة الأمريكية، بايلي، من الاحتفاظ بلقبها كبطلة لعرض "سماك داون"، التابع لشركة "WWE"، اليوم الخميس، وذلك في مهرجان "سوبر شوداون"، الذي أقيم في ساحة محمد عبده في العاصمة السعودية في الرياض.

واحتفظت بايلي بلقب "سماك داون" للسيدات، عقب هزيمتها لنجمة المصارعة، ناعومي.

ويعد هذا هو أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات.

وحرصت بايلي وناعومي على ارتداء ملابس محتشمة خلال المباراة، اتباعا للتقاليد الشرقية، إذ ارتديتا قمصان (تي شيرت) وسراويل.

يشار إلى أنه سبق وأن أقيم نزال مصارعة نسائي في السعودية، وكان ذلك في مهرجان "كراون جول" العام الماضي، في الرياض، وانتهى بفوز نتاليا على لايسي إيفانز.

وشهد مهرجان "سوبر شوداون"، فوز المصارع السعودي، منصور الشهيل، على غريمه الأمريكي، دولف زيغلر.

وكانت مفاجأة المهرجان، ظهور أسطورة المصارعة الحرة، أندرتيكر، الذي اقتنص بطولة جبل طويق، بعد هزيمته للمصارع الأمريكي، إيه جي ستايلز.