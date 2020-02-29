تصميم جديد أكثر بساطة... فيسبوك يحدث ثورة في تطبيق "ماسنجر"

تقترب شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، لطرح تصميم أكثر بساطة في الاستخدام لتطبيقها للدردشة "فيسبوك ماسنجر"، وذلك ضمن خطة لإعادة تصميم أكبر للمنصة.

ومن أبرز التعديلات في التصميم الجديد، حذف علامة التبوب "discover" (اكتشف)، التي كانت محاولة من "فيسبوك" لإدخال (روبوتات الدردشة الكتابية) ChatBot إلى منصة مراسلتها، بحسب موقع "ذا فيرج".

كذلك ستختفي الألعاب من التصميم الجديد لتطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وتأمل "فيسبوك" من خلال التحديثات الجديدة، أن تدفع المستخدمين إلى قضاء المزيد من الوقت في التواصل المرئي مع الأصدقاء، واستهلاك المحتوى، بدلا من استكشاف روبوتات الدردشة الكتابية المخصصة للتسوق والتواصل مع الشركات وممارسة الألعاب، الأمر الذي قد يساعد "فيسبوك" في كسب المزيد من الأموال من "ماسنجر"، وذلك لأنها تعرض الآن إعلانات ضمن القصص.

ويجرى حاليا، تبسيط "فيسبوك ماسنجر" وإعادته إلى دوره الأساسي كمنصة تراسل تحت قيادة ستان شودنوفسكي، وتشكل مسألة إزالة جميع العناصر التي تركز على الأعمال التجارية من المنصة، والتي لا تخدم المستخدمين جزءا من عملية التبسيط، وذلك لأنها كانت موجودة للمساعدة في الترويج لمنصة "ماسنجر" كنوع من مراكز خدمة العملاء القائمة على النصوص.

وكشف مدير التواصل الاجتماعي، جيف هيغينز، عن شكل التصميم الجديد لتطبيق "فيسبوك ماسنجر".

#Facebook Messenger is getting a much simpler new design. [ Chatbots and games are gone for good] Via: Verge pic.twitter.com/Tdcfgtq6qD — Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) February 29, 2020

وسيتميز تصميم "فيسبوك ماسنجر" الجديد بتركيزه على قائمة جهات الاتصال المنظمة، للترويج لجهات الاتصال الأكثر استخداما الموجودة على الإنترنت،

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت عن إجرائها تغيير على تطبيقها "ماسنجر" لأول مرة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، وتشير المعلومات إلى أن عملية التحول ستبدأ من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن موقع "فيسبوك" يختبر حاليا تصميما جديدا لنسخة سطح المكتب.

ومنح "فيسبوك"، فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدميه، لتجربة تصميمه الجديد واكتشاف أي عيوب به، قبل اعتماده رسميا خلال الشهرين المقبلين.