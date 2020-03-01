12 خطرا تهدد حياتك.. ضغط الدم المرتفع قد يقتلك

يعبر قياس ضغط الدم، عن قوة تدفقه داخل الأوعية الدموية للإنسان، عند مستويات مختلفة، ويكون الضغط المثالي هو "80/ 120"، بينما تشير المستويات الأقل أو الأعلى، إلى وجود مشكلة صحية يجب البحث عن مسبباتها.

يقول موقع "ويب إم دي" الأمريكي، إن وصول ضغط الإنسان لمستويات عالية، يمثل خطوة على حياته، مشيرة إلى أن هذه الأمر يختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الضغط المرتفع قد يؤدي مشاكل صحية للقلب والكلى، وأعضاء أخرى بجسم الإنسان.

وأورد الموقع معايير قياس الضغط وتشمل:

- الضغط لدى الأشخاص العاديين (80 / 120).

- الضغط المرتفع يكون فيه (أقل من 80/ 129).

- ضغط مرتفع المرحلة الأولى: (89/ 139).

- ضغط مرتفع من الدرجة الثانية (أكثر من 90/ 140)

- عند يتجاوز الضغط (120/ 180)، فإن ذلك يمثل خطرا كبيرا على أي شخصا.

وأورد الموقع 12 شيئا، قل إنها من أبرز مسببات الضغط المرتفع:

وتشمل التدخين، والسمنة، وتراجع النشاط الرياضي، وتناول الأملاح بصورة كبيرة في أطعمة الحميات لغذائية.

High blood pressure is a contributing factor for heart failure and stroke — two of the leading causes of death in the United States. Address this top healthcare priority with MEDITECH's Hypertension Management Toolkit. https://t.co/h3ub6iPUGn @American_Heart #HeartMonth pic.twitter.com/kofrUhnEqF — MEDITECH (@MEDITECH) February 25, 2020

وتشمل أيضا، الإكثار في تناول الخمور، والإجهاد"، بحسب الموقع، الذي أوضح أن ارتفاع ضغط الدم، له علاقة بالتقدم في السن، إضافة إلى إمكانية نقله بالوراثة، إذا كان السجل الخاص بالعائلة يضم تاريخ مرضي للمعاناة من هذا المرض.