فيديو... فيروس كورونا يشعل شجارا عنيفا على متن سفينة فاخرة

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اضطر طاقم السفينة إلى رش الفلفل لإبعادهم أطراف المشاجرة.

ووقع الشجار على متن السفينة "أم. أس. سي. ميرافيليا" المتواجدة في منطقة الكاريبي.

وبدأ الشجار في غرفة الطعام بين الركاب الذين شعروا بالغضب من الضجر بسبب القيود التي فرضت عليهم نتيجة الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا.

وترسو السفينة قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد أن رفضت موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها.

وقال طاقم السفينة إنه حصل على شهادة بخلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحوص طبية على طاقم السفينة وإحدى الراكبات، ليتبين أن اثنين منهم مصابان بالإنفلونزا العادية.