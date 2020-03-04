فيديو يحبس الأنفاس... رضيع كاد أن يفقد حياته فور ولادته

التقط سائح في كوستاريكا، مقطعا يحبس الأنفاس داخل إحدى الغابات، لحيوان الكسلان وهو يضع مولوده.

وكان الحيوان معلقا رأسا على عقب أعلى شجرة، قبل أن ينزلق المولود فجأة ولولا الحبل السري لسقط من ارتفاع شاهق.

I just had a heart attack!! Watch this video Steven Vela posted of a wild #sloth giving birth in a tree!! 😱😳

Here’s a link to his FB. https://t.co/AqILd3ASOZ pic.twitter.com/g9rD4Gc52J — Jawnie the Zookeeper (@ZookeeperJawnie) February 27, 2020

فسارعت الأم لحمل وليدها والاعتناء به.