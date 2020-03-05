مسؤولون في "أوبك" يبتكرون طريقة غريبة للسلام... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمصافحة غريبة بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو بطريقة جديدة.

واقترح باركيندو تحية أكثر أمانا وهي السلام بالقدمين بدلا من اليدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

كما أصر الوزير ومسؤول "أوبك" على توثيق تلك اللحظة عبر صورة تذكارية التقطها لهما أحد الحضور خلال سلامهما بالأقدام بدلاً من الأيدي.

وقررت بلدان "أوبك +"، تقليص عدد المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس/ آذار في فيينا، نظرًا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول مبنى المنظمة.

في وقت سابق، قام المغني اللبناني راغب علامة بالسلام على المذيع ميشال أبو سليمان بطريقة مماثلة.

ونشر الفنان مقطع الفيديو على حسابيه في "إنستغرام" و"تويتر"، حيث يظهر كيف يتصافحان بالأقدام ويوجهان القبلات لبعضهما في الهواء.