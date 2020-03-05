مسؤولون في "أوبك" يبتكرون طريقة غريبة للسلام... فيديو

واقترح باركيندو تحية أكثر أمانا وهي السلام بالقدمين بدلا من اليدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
👀😀#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl— OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020
كما أصر الوزير ومسؤول "أوبك" على توثيق تلك اللحظة عبر صورة تذكارية التقطها لهما أحد الحضور خلال سلامهما بالأقدام بدلاً من الأيدي.
وقررت بلدان "أوبك +"، تقليص عدد المندوبين المشاركين في اجتماعات 5 و6 مارس/ آذار في فيينا، نظرًا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول مبنى المنظمة.
في وقت سابق، قام المغني اللبناني راغب علامة بالسلام على المذيع ميشال أبو سليمان بطريقة مماثلة.
ايام #الكورونا ! 🤣🤣🤣#راغب_علامة pic.twitter.com/R5ywQoSATU— Ragheb Alama (@raghebalama) February 29, 2020
ونشر الفنان مقطع الفيديو على حسابيه في "إنستغرام" و"تويتر"، حيث يظهر كيف يتصافحان بالأقدام ويوجهان القبلات لبعضهما في الهواء.
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