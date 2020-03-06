لطيفة تروي موقفا مرعبا تعرضت له أثار الشكوك بداخلها

أفصحت المطربة التونسية، لطيفة لجمهورها، اليوم الجمعة، عن موقف تعرضت له أثار الشكوك بداخلها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه عقب إصابتها ببرد، حبست نفسها في غرفتها لمدة أسبوع، وأرغمت كل من في منزلها على ارتداء الكمامة الطبية، لكي لا تنتقل العدوى إلى والدتها.

انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو . ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنى pic.twitter.com/RrxroXz46W — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 6, 2020

وتابعت لطيفة أنها شفيت من مرضها بفعل تناولها للأدوية والأعشاب الطبيعية، وتأكد لديها عدم إصابتها بـ"كورونا"، لعدم ارتفاع حرارتها (من أبرز أعراض الفيروس التاجي) وتبين أنها أصيبت بالبرد بسبب الهواء البارد الصادر من جهاز التكييف الموجود في استوديو التسجيل.

واللى يكلمنى فى البيت نقله "#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله . pic.twitter.com/dNTavKf6Yd — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 6, 2020

ثم دعت لطيفة متابعيها لعدم الخوف من إصابتهم بنزلة برد عادية، قائلة: "محدش منكم يخاف من شوية برد يجيله".

لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب ووووو — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 6, 2020

وأخيرا قدمت لطيفة نصائحها للوقاية من فيروس "كورونا"، وهي استعمال كل مواد التعقيم، وارتداء الكمامة الطبية، والحرص على التعرض للتهوئة طوال الوقت، وأخيرا تناول البخور والأعشاب.

وأعلنت تونس يوم الاثنين الفائت عن أول حالة إصابة بالفيروس وهي لمواطن عاد مؤخرا من إيطاليا عبر البحر.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.