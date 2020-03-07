موظف يسطو على شركته متخفيا بنقاب.. وشرطة دبي تتعرف عليه من طريقة سيره

ألقت شرطة دبي القبض على موظف آسيوي تنكر بزي امرأة مرتديا النقاب، ليسرق 146 ألف درهم و22 ألف دولار من مقر الشركة التي يعمل بها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، عند رصد تسجيلات كاميرات المراقبة، وتبين أن السارق تعمد إخفاء هويته الحقيقية بالتخفي وراء النقاب.

واستعان السارق بالمناديل الورقية ليفتح الأدراج ويسرق المبالغ المالية، دون أن يترك بصمات خلفه.

وأضافت شرطة دبي أن السرقة نفذت دون استخدام عنف مثل خلع أو كسر باب الشركة، ما رجح أن السارق أحد العاملين فيها.

وبالدراسة الدقيقة للغة جسد السارق قبل دخوله الشركة وبعدها، تأكد أنه رجل وليس امرأة.

وبالتحقيق مع جميع العاملين في الشركة، تم كشف هوية الجاني من خلال مقارنة الحركات ومواصفات الجسد وأسلوب المشي.

وتمت إعادة الأموال المسروقة كاملة إلى صاحب الشركة.