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16:30 GMT09 مارس/ آذار 2020
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    المطربة المصرية أنغام

    "كنا سعداء حتى آخر لحظة"... زوج أنغام يعلن انفصاله عنها

    © AFP 2020 / MOHAMED ELMAYMONY
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    أعلن الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، اليوم الاثنين، انفصاله عن زوجته المطربة المصرية أنغام.

    وعبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، شارك أحمد إبراهيم صورة تجمعه بأنغام، وأعرب فيها عن أمنياته الطيبة لها قائلا: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

    كما أكد أحمد إبراهيم في بيانه على تقديره لأنغام، متهما أطرافا لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبهما، فقال: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا...".

    وأردف إنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ"نجمة عظيمة لن تتكرر".

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    الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا ، النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها ، وكلامي عن امتناني وتقديري لام اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا و انغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من ١٧ عام مميز في عملي محدش عرفني الا بعد زواجي منها لانها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للاسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوه ♥️🌺 #انغام #احمد_ابراهيم

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    وأثار أحمد إبراهيم التكهنات حول طلاقه من أنغام، بعد توجيهه تحية لزوجته السابقة في يوم المرأة العالمي 8 مارس/ آذار الجاري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

    ويأتي بيان زوج أنغام بشأن انفصالهما، بعد ساعات من نفي طلاقهما في رسالة صوتية.

    وكان أحمد إبراهيم هنأ زوجته الأولى، ياسمين عيسى، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أمس الاحد، بنشره عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" صورة لها مع أبنائهما، وكتب مع المنشور: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى"، وهو ما أثار التكهنات بشأن انفصال الموزع الموسيقي عن أنغام.

    وأقفل أحمد إبراهيم حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بعد انفصاله عن أنغام.

    كما ألغت أنغام متابعة زوجها على "إنستغرام"، بحسب مواقع مصرية محلية.

    وكانت أنغام وأحمد إبراهيم أعلنتا زواجهما في شهر فبراير/ شباط 2019، بعد تردد أنباء بشأن زواجهما سرا.

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