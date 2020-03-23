هواوي تغير عالم التصوير بجهاز جديد من الهواتف الذكية

أعلن عملاق الصناعات الإلكترونية الصيني "هواوي" عن قرب إطلاق هاتفه الجديد "HUAWEI P40"، الذي سيتم عرضه في بث مباشر يوم 26 مارس/ آذار الجاري.

وجاء في الإعلان الذي نشر على موقع الشركة بموقع "تويتر"، بأن الشركة ستعرض هاتفها الجديد الذي سيمثل "المسار المستقبلي للتصوير".

وسيكون الهاتف مزود بشاشة 6,1 بوصة، ومن الممكن بأن تكون الشاشة بشكل تغطي فيه الجوانب الأربعة، وستكون مزودة بشاشة أمامية منفصلة.

تذكروا أن تحفظوا التاريخ لحضور البث المباشر لفعالية إطلاق المنتج الجديد في 26 مارس الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش. ولا تفوتوا هذه الحدث المميز حيث سنكشف عن هاتف #HUAWEIP40 للمرة الأولى و #المسار_المستقبلي_للتصوير. pic.twitter.com/POVkpl1qvs — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) March 23, 2020

ومن المتوقع بأن يكون الهاتف مزود بذاكرة عشوائية كبيرة بالإضافة لذاكرة دائمة.

هل أنتم مستعدون لتجربة #المسار_المستقبلي_للتصوير ؟📸

انضموا إلينا بتاريخ 26 مارس لتكونوا أول من يشهد مستقبل التصوير#HUAWEIP40 pic.twitter.com/SIpGDKhPsx — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) March 16, 2020

كما وسيكون مزودا بوحدة أساسية من أربعة أجهزة استشعار، ليكون المستشعر الرئيسي بدقة 54 ميجابكسل، ومستشعر بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع - 40 ميجابكسل، وسيوفر مستشعر الزوم زيادة بمقدار 10 أضعاف في دقة 8 أو 16 ميجابكسل، بحسب ما نشر موقع "kp" الروسي.