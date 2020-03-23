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    الممثلة الأوكرانية أولغا كوريلينكو

    فتاة "جيمس بوند" الأوكرانية تعلن تعافيها من كورونا

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    أعلنت الممثلة الأوكرانية، أولغا كوريلينكو، التي اشتهرت نتيجة مشاركتها في أحد أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، اليوم الاثنين، تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أسبوع من عزلها داخل الحجر الصحي.

    وأكدت كوريلينكو شفاءها من الفيروس، عبر صورة لها بموقع "إنستغرام"، والتي تظهر فيها وهي تجلس مع ابنها أمام المدفأة، بينما ترتدي كمامة طبية.

    وكشفت الممثلة الأوكرانية لجمهورها عن الأعراض التي مرت بها خلال الأسبوعين الماضيين، فقالت إنه ولمدة أسبوع شعرت بسوء شديد، وكانت نائمة في الفراش في غالب الوقت، وكانت تعاني من حمى وصداع شديدين".

    وأردفت: "في الأسبوع الثاني ذهبت الحمى، ولكن كان هناك سعال خفيف وشعرت بالتعب الشديد".

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    Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус

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    وتابعت: "مع حلول نهاية الأسبوع الثاني شعرت أنني بخير تماما، انتهى السعال تقريبا، أنا بخير! والآن أستمتع بهذا الوقت لأفكر في العديد من الأشياء وأقضي الوقت مع ابني".

    وكانت أولغا كوريلينكو قد أعلنت الأسبوع الماضي إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وخضعت للحجر الصحي المنزلي.

    ونالت كوريلينكو شهرتها من بطولة أحد أفلام جيمس بوند "Quantum of Solace"، من إنتاج عام 2008.

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