"ضقت صبرا"... عودة المطرب المصري لؤي بعد غياب 9 سنوات

عاد المطرب المصري لؤي للغناء من جديد بعد غياب 9 سنوات، بعد طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "ضقت صبرا".

طرحت شركة "مزيكا" الأغنية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من ألبوم لؤي الجديد الذي يحمل اسم "على خيرة الله".

وأغنية "ضقت صبرا"، من كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، ويبدأ مطلعها بالكلمات الآتية:

"ضقت صبرا يجري نهرا، كُف عن إيذائي فورا، كدت أقتل منك نفسي، بس ده مايجوزش شرعا، أخطأ القلب وأحبك حبة حبة، لم يكن يدرك بأنك مادة صلبة، استفقت من غبائي واستعدت كبريائي، واتقطع منك رجائي والمحبة".

اكتسب لؤي شهرته من أغنية "آه يا عيني يا ليل" في عام 2003، التي حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا، إلى جانب تقديمه أغنيات أفلام "واحد من الناس" من بطولة كريم عبد العزيز و"العالمي".

يشار إلى أن آخر أعمال لؤي، أغنية "الليلة سهرانين"، من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.