نصيحة تامر حسني للوقاية من كورونا... وردود مضحكة من متابعيه

أحدثت نصيحة الفنان المصري، تامر حسني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ففي منشور له يحمل عنوان "اشرب مياه حالا بعد إذنك"، نصح حسني متابعيه على موقع "فيسبوك"، بضرورة شرب المياه في الحال للوقاية من الفيروس التاجي.

وقال تامر حسني في نصيحته: "صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، أذكركم مثلما أذكر أولادي كل يوم، لو سمحتوا كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوب مياه عليها عصرة ليمون صغيرة كلهم حلوين اجعلوها عاده ثبتوها، كل شوية نشرب مياه، لم أقل برميل مياه، أقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري وحياة أحبابكم".

وتابع: "نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على "واتسآب" والسوشيال ميديا (اشرب مياه حالا بعد إذنك) نرسلها لبعض كل يوم في أي وقت من دون مواعيد ثابتة".

وأثارت نصيحة تامر حسني التي تحمل عنوان "اشربوا مياه حالا" ردود مضحكة وساخرة من متابعيه، إذ كتب أحدهم له: "شربت دلوقتي حالا وفعلا الموضوع طلع إيجابي ومختلف جدا.. مش عارف من غيرك كان الواحد ممكن يشرب مياه إزاي والله".

وكتب آخر: "في طريقي للثلاجة".

وقال متابع آخر: "اقسم بالله أنا قومت فعلا حالا شربت مياه".

ويتداول متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن تناول كميات وفيرة من المياه يوميا، بمعدل كوب كل 15 دقيقة تقريبا، من شأنه أن يقلل من فرص الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لأن الماء يساعد على تنظيف المري، عن طريق جرف الفيروسات إلى الجهاز الهضمي، فيقوم حمض المعدة بالقضاء عليها.

لكن كالبانا ساباباثي، عالمة الوبائيات بمدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، أشارت إلى "عدم وجود أي دراسة تؤكد أن شرب الماء يقي من الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، موضحة أن العدوى عادة ما تحدث بعد التعرض لآلاف أو ملايين الجزيئات الفيروسية، وبالتالي لا يمكن للمياه أن تدفع هذه الكمية الكبيرة من الفيروسات من المري حتى تصل إلى الأمعاء، ليقوم حمض المعدة بالقضاء عليها"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأكدت ساباباثي أنه "على الرغم من فعالية حمض المعدة، الذي يتراوح الأس الهيدروجيني الخاص به ما بين 1 و3 على تفتيت الفولاذ، ولكنه غير قادر على قتل الفيروسات، خاصة فيروس "كورونا" المستجد، الذي يهدد الجهاز الهضمي، ويصيبه بالإسهال، حيث يبقى لفترة أطول في المعدة، حتى وإن تمكن الأطباء من تخليص الرئتين منه".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/ مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.