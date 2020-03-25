شاهد ماذا فعل طياران بعد اشتباه بوجود مصابين بـ"كورونا" داخل الطائرة... فيديو

أسرع طياران هنديان للهرب من نافذة قمرة القيادة في الطائرة التابعة لخطوط طيران "إير آسيا"، بعد أن سمعا عددا من الركاب يتحدثون عن الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد سماعهما حديث الركاب، قرر الطياران الهرب من الطائرة عبر نوافذ قمرة القيادة لتجنب الاختلاط ببقية الركاب وطاقم الطائرة حيث شعرا بالهلع والخوف.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة، ظهر أحد الطيارين بعد لحظات من هبوطهم في نيو ديلهي بالهند وهو يهرب من النافذة ويقف على مدرج السلالم بينما يمرر له الآخر الأمتعة من نافذة قمرة القيادة.

سجلت الهند التي يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، نحو 500 إصابة و10 وفيات؛ ما دفع رئيس الوزراء الهندي إلى فرض حظر تجوال تام على جميع أنحاء البلاد لمدة 21 يوما للسيطرة على المرض.

وكان أكثر من مليار شخص في الهند قد التزموا بيوتهم مع الإعلان عن حظر للتجوال على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهندية إن الخدمات الضرورية فقط هي التي ستعمل في العاصمة نيودلهي و26 منطقة أخرى.

يأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.