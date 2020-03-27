في بلجيكا... قطة تصاب بفيروس كورونا بسبب مالكها

أفادت السلطات البلجيكية، اليوم الجمعة، عن حالة انتقال فيروس من إنسان إلى حيوان.

وقال إيمانيل أندريه، ممثل المقر الرئيسي لمكافحة الفيروسات التاجية، في مؤتمر صحفي: "وجد زملاؤنا من الكلية البيطرية في لييج أن القطة التي أصيب مالكها بالفيروس التاجي أصيبت بالعدوى منه، وتم تأكيد الأعراض والإصابة".

وأكد أن هذه قضية استثنائية وليست قاعدة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات ترغب في وضع تدابير وقائية لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.