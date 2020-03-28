رعب فيروس كورونا... شاهد مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة النوم

بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قامت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى استديو لنقل الأخبار.

ونشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى.

وعلقت شانون بريام على الفيديو: "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار".

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4 — Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020

ونشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء، معلقة "بين الواقع والخيال".

وسجلت أمريكا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أشارت المصادر الرسمية، الجمعة، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.

وبلغ عدد إصابات ولاية نيويورك 31 ألف حالة منتصف يوم الأربعاء، وهو ما نسبته 51% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، في حين بلغت أعداد الوفيات 300 حالة يمثلون 35% من ضحايا كورونا الأمريكيين، في وقت يبلغ فيه عدد سكان الولاية 19.5 مليون نسمة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 590 ألف إصابة، و27 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 130 ألف.