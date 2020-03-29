سمير غانم "يفقد النطق" حزنا على جورج سيدهم

لاحظ المشاركون في جنازة الفنان المصري الكوميدي، جورج سيدهم، اليوم الأحد، غياب صديق عمره، الفنان الكوميدي، سمير غانم، الأمرالذي أثار العديد من التساؤلات.

وتغيّب سمير غانم عن حضور جنازة جورج سيدهم، بعد أن أصيب بحالة من الحزن الشديد، فيما حضرت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ، وهي مرتدية كمامة سوداء اللون خوفا من فيروس "كورونا" المستجد، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

بالصور- دلال عبدالعزيز بـ"كمامة" سوداء في جنازة جورج سيدهمhttps://t.co/7jYEX5m23S pic.twitter.com/Cw7nSDZ7Oh — مصراوي (@masrawy) March 29, 2020

وصرحت الفنانة دلال عبد العزيز خلال الجنازة، أن زوجها سمير غانم "فقد النطق" بعد أن أصيب بحالة من الحزن الشديد لوفاة جورج سيدهم.

وتوفي جورج سيدهم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض.

والتقى بزميليه الضيف أحمد وسمير غانم، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدموا سلسلة من الأعمال في المسرح والتلفزيون والاسكتشات الضاحكة وكذلك فوازير رمضان مع المخرج محمد سالم.

ومن أشهر مسرحياتهم "حواديت" و"طبيخ الملايكة" و"براغيت" و"كل واحد وله عفريت".

بعد وفاة الضيف أحمد، في أبريل/ نيسان بسبعينيات القرن الماضي، استمر الثنائي "جورج وسمير" وقدما معا مسرحيات من أشهرها "جوليو وروميت" و"موسيقى في الحي الشرقي" و"المتزوجون"، ثم انفصلا وقدم جورج مسرحيات، منها "كلام خواجات" و"حب في التخشيبة".