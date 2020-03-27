عائلة سمير غانم تعلق على وفاة جورج سيدهم

علقت أسرة الفنان الكوميدي المصري، سمير غانم، على رحيل رفيق مشواره الفني، الفنان جورج سيدهم، الذي رحل اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وفي أول تعليق منه، أعرب سمير غانم عن حزنه الشديد لرحيل جورج سيدهم، وقال إنه "يشعر بالحزن الشديد والأسى لفراق جورج، الذى قدم معه عديدا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في ذاكرة السينما وكان ثالثنا الراحل الضيف أحمد، بحسب موقع "صدى البلد".

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة للراحل جورج سيدهم، وكتبت معها: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر د/ليندا الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء".

كما شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لجورج سيدهم عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت معها: "إن لله وإن إليه راجعون،، ربنا يرحمه يارب".

View this post on Instagram ان لله و ان اليه راجعون،، ربنا يرحمه يارب🙏🙏🙏🙏💔💔💔 A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Mar 27, 2020 at 10:54am PDT

وتوفي جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض.

والتقى بزميليه الضيف أحمد وسمير غانم، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدموا سلسلة من الأعمال في المسرح والتلفزيون والاسكتشات الضاحكة وكذلك فوازير رمضان مع المخرج محمد سالم.

ومن أشهر مسرحياتهم "حواديت" و"طبيخ الملايكة" و"براغيت" و"كل واحد وله عفريت".

بعد وفاة الضيف أحمد، في أبريل/ نيسان بسبعينيات القرن الماضي، استمر الثنائي "جورج وسمير" وقدما معا مسرحيات من أشهرها "جوليو وروميت" و"موسيقى في الحي الشرقي" و"المتزوجون"، ثم انفصلا وقدم جورج مسرحيات، منها "كلام خواجات" و"حب في التخشيبة".

وكتب فنانون وإعلاميون رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواساة السيدة ليندا زوجة الفنان الراحل والتعبير عن مدى حبهم له وتأثرهم به.