أصالة نصري تكشف فوائد كورونا بالنسبة لها... فيديو

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن أنها استفادت من العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت عبر خاصة "الستوريز" على موقع "إنستغرام"، أنها استغلت أزمة "كورونا" في الجلوس في المنزل على مدار اليوم لكي تفكر في حياتها بشكل آخر، موضحة أنها حاليا تصنع أحلى ذكريات مع أبنائها لكي تقترب منهم بصورة أكبر.

وقالت إنها كانت فى البداية غير قلقة من أزمة انتشار كورونا، وكانت تعتبر أن الفيروس مجرد دور برد والناس تضخم لأمور، ولكنها اكتشفت فيما بعد مدى خطورته، وقررت التعامل معه بشكل آخر.

وتابعت أن هذه الأزمة جعلت حياتها أهدأ، من حيث ممارستها للرياضة بانتظام، وقرارها الالتزام بالصلاة.

واعترفت أصالة نصري في المقطع المصور أنها عانت فى بداية الأزمة من صدمة كبيرة، بعد الاعتياد على نظام حياة ملىء بالسفر والحفلات، وهو الأمر الذي جعل إحدى عينيها تصاب بـ"رفة"، بسبب تأثرها نفسيا مما يحدث.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏