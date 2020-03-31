شاهد... حفل ماريا كاري وليدي غاغا من المنزل الذي حصد 8 ملايين دولار لمكافحة كورونا

حصد حفل خيري بث مباشرة عبر شبكة الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع، ما يقرب من 8 ملايين دولار، وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس "كورونا".

وشارك في الحفل، الذي قدمه المطرب البريطاني إلتون جون، من مطبخ منزله، مساء الأحد، وشارك فيه فريق "باك ستريت بويز" والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي غاغا، وكذلك المغني تيم ماجرو. وظهروا جميعا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت، عبر مجلة "فوربس" الأمريكية.

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة "فوكس" الحفل الذي استمر 4 ساعات على الهواء دون أي فواصل إعلانية، في حدث قالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

وتخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى، وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين الأمريكيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

كما أذيع الحفل عبر محطات راديو "آي هارت" في أنحاء الولايات المتحدة، وحث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين، هما "فيدينغ أمريكا" و"فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن".

وحتى مساء أمس الاثنين، بلغ إجمالي التبرعات نحو 8 ملايين دولار للمؤسستين، من بينها 500 ألف دولار من شركة "بروكتر أند غامبل" ومبلغ مماثل من شبكة "فوكس".

وقدم موقع "يوتيوب" الأمريكي التابع لشركة "غوغل" تبرعا أيضا، وسيواصل بث الحفل الخيري حتى يوم الأربعاء عبر قناة "آي هارت راديو" بالموقع.

وأفادت المراكز الأمريكية، أمس الاثنين، بزيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا إلى 2405 حالات والإصابات إلى 140904.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏