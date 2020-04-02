فنانة مصرية ادعت المرض بفيروس كورونا... والنقابة الموسيقية تجتمع لبحث عقابها

قالت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك بعد إدعائها الإصابة بفيروس كورونا.

وسيجتمع مجلس النقابة الأحد 5 نيسان/ أبريل المقبل، لمناقشة قضية إيناس عز الدين، بحسب محامي النقابة، علاء عامر، وفقا لتقارير مصرية محلية.

وصرح عامر أنه سيتم إتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عزالدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة أنهم تأكدوا من أنها لم تكن مريضة من الأساس.

وعن العقوبة التي قد تواجه إيناس عزالدين، قال علاء عامر إنها قد تصل إلى شطب عضويتها من النقابة، وذلك حسب قانون النقابة، لكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.

ونالت إيناس عز الدين شهرتها من المشاركة في برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول".

#عرب_وود | نائب مدير مستشفى حميات أمبابة يكشف عدم إصابة المطربة #إيناس_عز_الدين بـ #كورونا وأن نتيجة التحاليل ظهرت سلبية pic.twitter.com/odTtTM8PWP — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 31, 2020

ويأتي إعلان نقابة الموسيقيين المصريين عن نيتها اتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عز الدين، بعد تعرضها لهجوم من جانب عدد من المشاهير، مثل الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ما أذاني نفسيا أنها (إيناس عز الدين) عيّشتني أنا وأسرتي حالة رعب لأنها عندي على الصفحة هنا، وكم البوستات والفيديوهات الكتير التي أقرّت فيهم بإصابتها بالمرض وكم الدعاء لها من الناس الطيبين وكلمات المواساة وهي لم تنكر ده ولم تقل إنه إنه اشتباه، وعندما كتبت المواقع أول فنانة تصاب بالكورونا لم تنفي هذا وأنا عشت بجد ليلة صعبة لأنني شعرت أن المرض ابتدى يدخل دائرة المحيطين بي".

وأوضح: "لازم وقفة مع أي أحد يلعب بأعصابنا والله أعلم لماذا فعلت هذا، لو هتقوللي عندها أعراض أنا خدت نظرة سريعة على بعض فيديوهاتها ولقيتها ممكن تكون مزكمة، عندها كحة، لكن كم الفيديوهات التيي عملتها والبوستات الطويلة مش بتاعة حد عنده ضيق تنفس وصداع حاد لدرجة شكوكه في الكورونا، كان ممكن تطلع تقول أنا أشك في إصابتي بالمرض ابعتولي حد.. ننتقد إن الرقم مثلا ما بيردش.. أما عن تسييس الأمر فبجملت!".

واختتم أيهن بهدت قمر حديثه قائلا: "إيناس.. أنا أحمّلك كل الأذى النفسي الذي سببته لنا والتوتر الذي عيّشتينا فيه ولازم وقفه مع أي حد يطلع يستغل الظروف والتعب النفسي اللي أحنا فيه ده.. وبأمانة اللي أنتي عملتيه لا بينجح ولا بيشهر.. دي تصرفات بتاخد وقتها وبتتنسي كان أبرك تعمليها أغنية كانت هتبقى أشرف وهتفيدك أكتر.. إخص بجد".

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) في مصر 779 حالة، بعد تسجيل 69 إصابة، أمس الأربعاء، بينما بلغت الوفيات 59 حالة، بعد وفاة ستة مصابين.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إلى "وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين".