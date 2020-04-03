نجوم هوليود ينشرون تحديا جديدا لقتل ملل الحجر المنزلي الذاتي... فيديو

أطلق النجمان، البريطاني توم هولاند، والأمريكي جاكي جيلينهال، تحديا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتغلب على الملل الناتج عن الحجر الصحي في جميع أنحاء العالم.

ذكر موقع "meduza"، أن توم هولاند كان يشعر بالملل الشديد نتيجة الحجر الذاتي، فصور مقطع فيديو قصير وهو يرتدي القميص واقفا على يديه، وبعدما نجح في ذلك، وجه التحدي للنجم الأمريكي جاكي جيلينهال.

وقبل جاكي التحدي، وقام بنشر مقطع فيديو قصير وهو يرتدي القميص أيضا وهو يقف رأسا على عقب، وبعد أن انتهى نقل التحدي للنجم رايان رينولدز.

Unlike Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal completed Tom Holland's fitness challenge



But he took his breathing audio out 😂



(via jakegyllenhaal | IG) pic.twitter.com/3LvjoccacJ — Fandom (@getFANDOM) April 2, 2020

​ورفض ريان خوض التحدي مدركا مدى صعوبته.

Ryan Reynolds gives a very appropriate response after being tagged in Tom Holland's strenuous IG fitness challenge 😬



(via @VancityReynolds) pic.twitter.com/m792TGd1vD — Fandom (@getFANDOM) April 2, 2020

​وانتشرت مقاطع النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وبدأ رواد المواقع بنشر مقاطع فيديو لهم وهم يقومون بهذا التحدي الذي بدأه النجم البريطاني، الذي نجح إلى حد ما بكسر ملل الروتين اليومي، أثناء الحجر المنزلي الذاتي.