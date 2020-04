وفاة مغني "السول" الأمريكي الشهير بيل ويذرز عن 81 عاما

توفي مغني "السول" الأمريكي، بيل ويذرز، المعروف بأغاني مثل "يوم جميل" (Lovely Day) و"لن تشرق الشمس" (Ain't no Sunshine)، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر مضاعفات في القلب.

ويبلغ رصيد ويذرز الفني 9 ألبومات، معظمها كتب وسجل في السبعينيات من القرن الماضي.

وكان ألبوم "كما أنا" (Just As I'am)، الذي يتضمن أغنية (Ain't no Sunshine)، سببا في فوز بيل ويذرز بأول جائزة "غرامي" من ثلاث جوائز على مدى مشواره الفني.

لكن خفت نجم ويذرز في الثمانينيات، عندما قرر أن يترك الأضواء من أجل حياة أكثر خصوصية.

وقالت أسرة بيل ويذرز في بيان نقلته مجلة "رولينغ ستون": "كان رجلا وحيدا يملك قلبا مدفوعا للتواصل مع العالم الرحب بشعره وموسيقاه. تحدث بصدق للناس وجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض... ورغم خصوصية حياته مع أقرب أفراد أسرته وأصدقائه فستظل موسيقاه للأبد ملكا للعالم".