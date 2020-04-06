القبض على عروسين والقس و50 ضيفا بسبب خرق الحجر الصحي... صور وفيديو

تلقت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا معلومات تفيد بأن حفل زفاف في مدينة كوازولو ناتال سيقام يوم الأحد، على الرغم من حظر التجمعات على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتحركت الشرطة بشكل سريع، وألقت القبض على جميع الضيوف البالغ عددهم 50 شخصا، مع العروسين والقس، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة في المدينة.
#CityOfuMhlathuze More than 50 people arrested in a wedding at Nseleni outside Richards Bay today for contravening the #COVID2019 #lockdown regulations @ZOPublications @GCIS_KZN @ecr9495 @ukhozi_fm @eNCA @SAPoliceService @Sandford_Police @SALGA_Gov l pic.twitter.com/NaMagUWpUg— uMhlathuze (@UmhlathuzeM) April 5, 2020
وبحسب "سي إن إن" سيعرض المتهمون، اليوم، على المحكمة للنظر بالتهم التي وجهت إليهم والعقوبات التي ستنفذ بحقهم.
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