أحلام تعلن "ساعة الصفر" للقضاء على كورونا

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت هاشتاغ "ساعة الصفر" في محاولة لحث المجتمع العربي على الالتزام بالإجراءات والنصائح لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه نهائيا.

وقالت أحلام، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن "الهدف من الهاشتاغ هو الوصول إلى الرقم صفر في عدد المصابين بفيروس كورونا بدولة الإمارات".

وأضافت: "أتمنى تساهمون بلهاشتاغ لنثبت للعالم أجمع إن نحن على قدر المسؤولية ونحن فوق كل التوقعات".

وتابعت: "إن شاء الله الإمارات وكل الوطن العربي وكل العالم نتخلص من هذا الفيروس".

وختمت: "بدأنا بسم الله".

وتفاعل متابعو ومحبو المطربة مع الهاشتاغ، داعين إلى المشاركة من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات المفروضة، للحد من انتشار الوباء.

يشار إلى أنه في الإمارات وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12 والإصابات إلى 2359 حالة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و400 ألف إصابة، ونحو 82 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 302 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.