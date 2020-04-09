انتقل إليه من البشر… حيوان مفترس يصاب بفيروس كورونا

أصاب فيروس كورونا المستجد أنثى نمر في حديقة حيوانات في نيويورك، التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس.

تعرضت أنثى النمر، التي تنتمي إلى فصيلة نمور الملايو، وعمرها 4 سنوات، للإصابة بالفيروس الوبائي المنتشر بين البشر، وظهرت عليها أعراض سعال جاف قبل الخضوع للاختبار، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح بيان حديقة الحيوانات في نيويورك، أن اثنين من نمور آمور وثلاثة أسود أفريقية، إضافة إلى أنثى نمر أخرى، تخضع للمراقبة بسبب أعراض مشابهة، لتلك التي ظهرت على أنثى النمر المصابة.

ولفت البيان إلى أنه "من غير المعروف كيف يتطور هذا المرض في القطط الكبيرة (النمور)"، مشيرا إلى أن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة".

وقال البيان: "سنواصل مراقبتها عن كثب"، مشيرا إلى أن الفيروس انتقل إليها عن طريق أحد الموظفين المصابين بالفيروس دون أن تظهر عليه أي أعراض، الذي نقل لها الفيروس خلال رعايتها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.