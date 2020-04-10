المضيفات والطيارون العاطلون عن العمل يكشفون ما يفعلونه في الحجر الصحي... فيديو

كشف أحد طواقم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، العاطلين مؤقتًا عن العمل بسبب قيود السفر الجوي المفروضة على خلفية فيروس "كورونا"، كيف يمضون وقت فراغهم.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يعمل الطيارون والمضيفات في المنزل، ويحاولون ارتداء زي الطيران الخاص بهم وكأنهم يستعدون للطيران.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Original Cloudsurfer (@_cloudsurfing_) 8 Апр 2020 в 12:55 PDT

وعلق المستخدمون على المنشور، "رائع! نأمل جميعًا أن تشعروا بالرياح تحت أجنحتكم قريبا! اصبروا!".

وكتب آخر، "هذا جيد جدا! أنا فخور جدا بكم! وأعتقد أنكم ستعودون للعمل في المستقبل القريب". وقال ثالث: "آمل أن ينتهي هذا الكابوس قريباً، وأن تتألق حياتنا مرة أخرى"، وعلق آخر، "أفتقد السفر".

في وقت سابق، تداول المستخدمون مقطع فيديو لطيار أمريكي وجد طريقة للشعور، وكأنه لا يزال يعمل في ظل فرض الحجر الصحي في البلاد.