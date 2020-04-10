نبيلة عبيد ونادية الجندي تلتقيان لأول مرة في "سكر زيادة" برمضان... صور

تلتقى كل من الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد فى عمل فنى خلال شهر رمضان، وهو مسلسل "سكر زيادة".

وقال بيان لمجموعة "إم بي سي: إن المسلسل مستوحى من المسلسل الشهير "The Golden Girls"، وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا، بعد تعرضهن لعملية نصب.

وتابع البيان الذى حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "تحاول كل البطلات الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

© Photo / MBC الملصق الدعائي لمسلسل "سكر زيادة"

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

© Photo / MBC نبيلة عبيد ونادية الجندي في مسلسل "سكر زيادة"

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.