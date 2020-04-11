قصة "رقصة التابوت" التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

رقصة التابوت، هي تقليد جنائزي في بعض الدول الأفريقية، يقوم خلاله مجموعة من الراقصين يرتدون سترات أنيقة بحمل التابوت والرقص.
في عام 2017، شاهد مراسل "بي بي سي" إحدى الجنازات في غانا ونشر مقطع الفيديو الأول لرقصة التابوت.
I posted this because thui guys are in trending. They have banged social media...😅😂😂😂#funeralmemes #funeraldance#funeralband pic.twitter.com/kW9pdHFcjK— Nik_o_teen (@Niks_here_) April 3, 2020
الفرقة التي تنتشر مقاطع الفيديو لها عبر مواقع التواصل، تسمى فرقة "بنيامين إيدو" وهي من غانا.
وتستعين أسرة المتوفى بالفرقة بهدف توديع فقيدها بشكل أنيق ونشر بصيص من السعادة خلال لحظات الوداع الحزينة.
April 3, 2020
وأكد متابعون أن فرق "رقصة التابوت" ساهمت في توفير فرص العمل لآلاف الشباب العاطلين في غانا.
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