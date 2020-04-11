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    الفنانة المصرية منى زكي في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الجونة، الغردقة، 19 سبتمبر/أيلول 2019

    شركة إنتاج مسلسل منى زكي تحسم جدل الإصابة بفيروس كورونا

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
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    حسمت الشركة المنتجة لأحدث مسلسلات الفنانة المصرية، منى زكي، اليوم السبت، الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول توقف تصويره بعد إصابة أحد أفراده بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت شركة "ميديا هب" في بيان لها وصفته بـ"الهام"، أن "أسرة مسلسل "تقاطع طرق" تؤكد أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة".

    وأضافت أنها قررت "تأجيل تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل في الأماكن العامة، والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع)، حفاظا على صحة كافة العاملين وتماشيا مع قرارات الدولة نحو مواجهة الفيروس، وكذلك لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، فضلا عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره، لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته".

    كما أكدت الشركة أن "أسرة المسلسل مستمرة في تصوير مشاهده في الأماكن الداخلية الآمنة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات".

    ولفتت شركة الإنتاج في بيانها إلى أن "تقاطع طرق" هو اسم مبدئي للمسلسل وغير نهائي.

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    تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج / تامر محسن. بانها قررت ومنذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته. وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات. كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة. حفظ الله الجميع أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت)

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    وشاركت البيان الفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

    ومن المقرر عرض مسلسل "تقاطع طرق" في شهر رمضان، ويشهد على عودة منى زكي للدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها مسلسل "أفراح القبة".

    ويشارك في بطولة المسلسل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

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