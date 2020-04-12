تامر حسني يهدد منتحل شخصيته

هدد الفنان المصري، تامر حسني، شخصا ينتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي، باتخاذ إجراء قانوني ضده.

وقال حسني في رسالة إلى جمهوره عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إن منتحل شخصيته يتحدث إلى معجبيه ويقلّد صوته ويغني ويرسل إهداءات.

وكتب تامر حسني : "التوضيح، أنا لا أتكلم على أي برامج ولا تطبيقات، ولا أي حاجة خاصة، غير البوست الذي أنشره على صفحتي أو حسابي الخاص، وحالا ذلك الشخص الكذاب يتم اتخاذ إجراء قانوني معه لم أكن أرغب في اتخاذه، ولكن هذا انتحال شخصية".

من ناحية أخرى، ينشر تامر حسني نصائح لجمهوره عبر حساباته على المواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومنها شرب الماء باستمرار، والتوعية بأهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وعدم الاستهتار بها.

وكان آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "الفلوس"، الذي طرح في ديسمبر/ كانون الأول، ويشاركه بطولته خالد الصاوي وزينة، وهو قصة تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.