راغب علامة يعلن شفاء أحد أفراد عائلته من كورونا

شفيت ابنة شقيقة الفنان اللبناني، راغب علامة، من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعاد علامة نشر تغريدة لابنة شقيقته "ميرفت" عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، والتي تعلن فيها شفائها من الفيروس التاجي.

ميرڤت ابنة شقيقتي،تعيش في أميركا في ولاية ميسوري،أصيبت ب فيروس كورونا،والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى.حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى،وطببت نفسها بنفسها.نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة،الحمدلله عالسلامة حبيبتي مارو https://t.co/QpbdrDTjF0 — RaghebAlama (@raghebalama) April 10, 2020

وعلق راغب علامة إن ابنة شقيقته أصيبت بالفيروس خلال تواجدها في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، وشفيت منه دون الدخول إلى المستشفى بفضل معالجة نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالجائحة.

وغرد راغب علامة: "ميرڤت ابنة شقيقتي تعيش في أمريكا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول إلى المستشفى، حيث أن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس إلى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها، نشرت تجربتها ونصائحها بعد 3 أسابيع من المعاناة".

يشار إلى أن راغب علامة طرح مؤخرا أغنية منفردة لجديدة مهداة إلى "الجيش الأبيض" الذي يضم الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وعلماء، بسبب جهودهم المضنية لإنقاذ البشرية من فيروس "كورونا".

وتحمل الأغنية اسم "انتوا أملنا"، وهي ألحان وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي، وكلمات نزار فرنسيس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن وجود "كارثة كبرى" تضرب البلاد، معلنا عن مواصلته التعاون مع حكام الولايات للمحافظة على صحة المواطنين الأمريكيين.

وأعلن ترامب عن وضع الكارثة في وايومنغ في 11 أبريل/نيسان، ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، فهذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها حتى أمس السبت في الولايات المتحدة ليتخطى نصف مليون خلال عطلة عيد الفصح بينما تجاوز عدد الوفيات 18600.