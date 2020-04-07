راغب علامة يطرح أغنية لكل الأطباء المدافعين عن البشرية ضد كورونا... فيديو

طرح المطرب اللبناني، راغب علامة، أغنية جديدة، لدعم الأطباء والممرضين والعلماء، الذي يدافعون عن البشرية ضد فيروس "كورونا" المستجد المتفشي في العالم.

وأغنية "انتوا أملنا" كلمات نزار فرنسيس، وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي.

وقال راغب علامة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أمس الاثنين، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إن "الأغنية وجدانية نابعة من القلب لكي نقدمها للجيش الأبيض الذين يدافعون عن البشرية".

ولفت إلى أن الأطباء يعرّضون أنفسم للخطر من أجل التصدي للفيروس والحفاظ على الأوطان.

وأشار علامة إلى أن الأغنية تم تسجيلها "عن بعد" لاحترام الحجر الصحي؛ مؤكدا أنها لم تستغرق سوى 24 ساعة فقط لإعدادها والانتهاء منها.

يذكر أن محرك البحث "غوغل" كرم الأطباء والعلماء الذي يجاهدوا لإنقاذ البشرية من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بتغيير شعاره الشهير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.